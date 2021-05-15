Корреспондента «Эха Москвы» Андрея Шашкова вызвали в полицию в связи с акцией в поддержку Навального 21 апреля

Корреспондента «Эха Москвы» Андрея Шашкова вызвали в полицию в связи с акцией в поддержку политика Алексея Навального 21 апреля. Ему позвонил сотрудник ОВД по району «Щукино», в котором прописан Шашков и сказал прийти «для дачи объяснений».

Корреспондент, как и целый ряд его коллег, находился на акции в центре Москвы для ее освещения. Редакционное задание и отдельное письмо главного редактора Алексея Венедиктова будет предоставлено полиции.

Это уже не первый подобный случай после этой акции – ранее в полицию вызывали другого корреспондента «Эха Москвы», Олега Овчаренко, и несколько сотрудников других СМИ. От журналистов впервые требуют постфактум доказывать, что они присутствовали на несогласованной акции протеста именно как журналисты.