Бельгия экстрадирует в Грецию ультраправого депутата из этой страны Янниса Лагоса, члена партии «Золотая заря». Около половины второго его передали греческим правоохранителям в аэропорту Брюсселя. Теперь его везут на родину, где в 2020-м суд приговорил его к 13 годам и 8 месяцам за хранение оружия и участие в преступной неонацистской группировке – каковой суд в Афинах и признал партию «Золотая заря».
2021-05-15T15:34:53+03:00
2021-05-15T15:34:53+03:00
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15:34, 15 мая 2021
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