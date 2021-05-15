Бельгия экстрадирует в Грецию ультраправого депутата из этой страны Янниса Лагоса, члена партии «Золотая заря». Около половины второго его передали греческим правоохранителям в аэропорту Брюсселя. Теперь его везут на родину, где в 2020-м суд приговорил его к 13 годам и 8 месяцам за хранение оружия и участие в преступной неонацистской группировке – каковой суд в Афинах и признал партию «Золотая заря».