Израиль ракетным ударом обрушил 11-этажную высотку в секторе Газа, где находились офисы ряда СМИ, в том числе агентства Associated Press, телеканала Аль-Арабия и других. Обстрелы сектора – и ответные со стороны движения ХАМАС по югу Израиля – не прекращаются вот уже почти неделю, число жертв приближается к полутора сотням. Ранее сегодня стало известно, что Египет открыл границу с сектором Газа со своей стороны для эвакуации раненых оттуда в свои больницы.