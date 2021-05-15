Израиль ракетным ударом обрушил 11-этажную высотку в секторе Газа, где находились офисы ряда СМИ, в том числе агентства Associated Press, телеканала Аль-Арабия и других. Обстрелы сектора – и ответные со стороны движения ХАМАС по югу Израиля – не прекращаются вот уже почти неделю, число жертв приближается к полутора сотням. Ранее сегодня стало известно, что Египет открыл границу с сектором Газа со своей стороны для эвакуации раненых оттуда в свои больницы.
2021-05-15T15:34:35+03:00
2021-05-15T15:34:35+03:00
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15:34, 15 мая 2021
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