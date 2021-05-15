На Сейшельских островах началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник», передает агентство ТАСС со ссылкой на посольство нашей страны в этой республике. В марте эту вакцину на острове зарегистрировали, тогда же сертификаты о вакцинации «Спутником» начали признавать у въезжающих туристов. Первую партию препарата завезли в апреле рейсом «Аэрофлота».

В данный момент Сейшелы притягивают внимание журналистов и эпидемиологов со всего мира так как там отмечается новый всплеск заболеваемости коронавирусом, при том что эта страна находится в мировом топе по проценту вакцинированных. Из менее чем стотысячного населения архипелага полный курс вакцинации прошли уже более 70-ти процентов! Ранее для этого в основном использовали китайскую вакцину Sinopharm.