Суд арестовал на 2 месяца мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области

Суд арестовал на 2 месяца мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Балахнинском районе Нижегородской области. Его имя не разглашается, известно лишь, что ранее он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По версии следствия, он изнасиловал, а потом убил незнакомого ребенка. Ему грозит заключение вплоть до пожизненного.
2021-05-15T15:33:29+03:00
2021-05-15T15:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 15 мая 2021
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