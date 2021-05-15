Суд арестовал на 2 месяца мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области

Суд арестовал на 2 месяца мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Балахнинском районе Нижегородской области. Его имя не разглашается, известно лишь, что ранее он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По версии следствия, он изнасиловал, а потом убил незнакомого ребенка. Ему грозит заключение вплоть до пожизненного.