Жительницу Москвы задержали за акцию в поддержку политика Алексея Навального 21-го апреля, передает правозащитный проект «ОВД-Инфо». По его данным, женщину везут из дома, предположительно, в ОВД «Коньково» для составления протокола, по какой статье – пока неизвестно.
2021-05-15T15:31:33+03:00
2021-05-15T15:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 15 мая 2021
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