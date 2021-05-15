Жительницу Москвы задержали за акцию в поддержку политика Алексея Навального 21-го апреля, передает правозащитный проект «ОВД-Инфо». По его данным, женщину везут из дома, предположительно, в ОВД «Коньково» для составления протокола, по какой статье – пока неизвестно.