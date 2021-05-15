В Конго суд приговорил 30 человек к смертной казни за участие в недавних беспорядках во время Ураза-Байрама

В ДР Конго суд приговорил сразу 30 человек к смертной казни за участие в недавних массовых беспорядках во время празднования Ураза-Байрама. В столице страны Киншасе в минувший четверг между двумя конкурирующими общинами мусульман вспыхнули ожесточенные столкновения при организации заключительной молитвы Рамадана, на главном стадионе. В этих беспорядках пострадали 46 полицейских, восемь из них — в критическом состоянии. На месте полиция задержала 38 человек. В то же время в стране действует мораторий на исполнение смертных приговоров, поэтому как правило их заменяют пожизненным заключением.
2021-05-15T15:05:46+03:00
2021-05-15T15:05:46+03:00
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15:05, 15 мая 2021
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