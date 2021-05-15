В Конго суд приговорил 30 человек к смертной казни за участие в недавних беспорядках во время Ураза-Байрама

В ДР Конго суд приговорил сразу 30 человек к смертной казни за участие в недавних массовых беспорядках во время празднования Ураза-Байрама. В столице страны Киншасе в минувший четверг между двумя конкурирующими общинами мусульман вспыхнули ожесточенные столкновения при организации заключительной молитвы Рамадана, на главном стадионе. В этих беспорядках пострадали 46 полицейских, восемь из них — в критическом состоянии. На месте полиция задержала 38 человек. В то же время в стране действует мораторий на исполнение смертных приговоров, поэтому как правило их заменяют пожизненным заключением.