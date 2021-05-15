На Украине допустили, что могут обменять политика Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев

На Украине допустили, что могут обменять кума президента Владимира Путина политика Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.

Заявление о возможности обмена сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он при этом отметил, что итоговое решение должен принять президент страны.

Пока ни одна из сторон соответствующих предложений не делала. Кроме того, в Кремле отмечали, что следят за событиями вокруг Виктора Медведчука, однако вмешиваться в них не планируют. Также президент России Владимир Путин указывал на то, что на Украине сейчас идет так называемая зачистка политического поля, на которую не реагируют страны Запада. По словам главы государства, после уголовного преследования Медведчука становится похоже, что всех, кто работает с Москвой, будут привлекать к ответственности.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктор Медведчук был отправлен под домашний арест по делу о государственной измене. Ранее прокуратура просила об аресте кума Владимира Путина, но была готова отпустить его под залог в размере 10 миллионов долларов.

Сам Виктор Медведчук с обвинениями в свой адрес не согласен и уверен в том, что дело носит политический характер.