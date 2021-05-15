Более 40 человек задержали в Петербурге после массовой драки. Люди были вооружены.

Драка произошла на севере Петербурга в Приморском районе на перекрестке улиц Вербной и Репищева. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По предварительным данным, в конфликте участвовало около трудовых 100 мигрантов. Сообщение в полицию поступило накануне около половины девятого вечера. Очевидцы сообщили, что в руках люди держали арматуру и дубинки. Камеры уличного видеонаблюдения засняли, как участники драки гоняются по улице друг за другом. Прибывшим вскоре полицейским не удалось застать даже беготни, но участники еще не разошлись. В отделы доставили 45 человек.

По данным Генеральной прокуратуры, за первые два месяца этого года число преступлений, совершенных гражданами стран СНГ увеличилось в полтора процента.