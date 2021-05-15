Бразильский политик и борец за права секс-меньшинств обвинил игрока сборной по футболу Неймара в подготовке покушения

Бразильский политик и борец за права секс-меньшинств Агрипино Магальяэш обвинил игрока национальной сборной по футболу Неймара в подготовке покушения на себя, пишет местный сайт lobianco. По его данным, иск к Неймару был подан в суд Сан-Паулу. Ранее Магальяэш выпускал серию репортажей о предполагаемых гомофобных выступлениях футболиста.