Депутата городской думы в Свердловской области и его сына арестовали по обвинению в причастности к убийству в 2003 году, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах. Речь идет о члене Единой России Геннадии Виноградове, его членство в партии уже приостановлено. В чьем именно убийстве его подозревают, не уточняется.
2021-05-15T14:32:01+03:00
2021-05-15T14:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 15 мая 2021
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