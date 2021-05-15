Депутата городской думы в Свердловской области и его сына арестовали по обвинению в причастности к убийству в 2003 году, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах. Речь идет о члене Единой России Геннадии Виноградове, его членство в партии уже приостановлено. В чьем именно убийстве его подозревают, не уточняется.