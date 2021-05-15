В Петербурге несколько десятков человек доставили в полицию после массовой драки мигрантов, передает со ссылкой на источник агентство Интерфакс. Официально эта информация пока не подтверждается.

По предварительной информации, накануне вечером в Приморском районе города подрались около 100 приезжих. Очевидцы сообщили, что в руках у них были арматура и дубинки.

Прибывшие на место полицейские увезли в отдел для разбирательства 45 человек. Причина конфликта и количество пострадавших пока не уточняются.