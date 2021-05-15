Московские больницы открывают дополнительные корпуса для заболевших коронавирусом. Новое отделение с 19 мая открывается в городской больнице № Работникам больницы между тем объявили, что с июня она может полностью перепрофилироваться под работу с ковидными больными.

В самой известной московской коронавирусной больнице — в Коммунарке — на днях открыли два новых отделения для приёма заболевших. В резерве остаются ещё 4 отделения, которые располагаются в быстровозводимых корпусах.

Из-за увеличения количества госпитализаций прибавления ждут в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) и в других областных больницах. Всего в ближайшие три дня откроются 900 дополнительных коек для больных.

В столице последние 2 дня вновь регистрируют свыше 3000 новых случаев коронавируса в день.