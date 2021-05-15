Ежегодная акция «Ночь музеев» в 15-й раз пройдет сегодня в городах России. Вечером и в ночь на воскресенье можно будет бесплатно попасть в крупнейшие столичные музеи – Исторический, музеи Московского кремля, Третьяковскую галерею и другие. В общей сложности в музеях по всей стране проведут свыше тысячи мероприятий как в традиционном, так и в онлайн-формате.

Директор государственного музея истории российской литературы имени Даля, Дмитрий Бак, рассказал нашей радиостанции, что у них сегодня пройдет сразу несколько специальных экскурсий и перформансов.

В Петербурге к акции присоединились Русский музей и Эрмитаж – но там городские власти объявили, что акция пройдет на неделю позже из-за коронавируса. «Ночь музеев» проходит ежегодно в ночь с субботы на воскресенье в выходные, ближайшие к Международному дню музеев (18 мая).