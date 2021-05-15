Власти Украины допускают возможность обмена пророссийского политика Медведчука на осужденных в России украинцев

Власти Украины допускают возможность обмена пророссийского политика и кума Путина Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев, объявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Вопрос о возможности обмена ему задали в интервью на телевидении. В ответе он подчеркнул, что окончательное решение в таких случаях – за президентом.

Медведчука отправили под домашний арест по обвинению в госизмене и нарушении обычаев ведения войны. Ему грозит до 15 лет. Сам он вины не признает и считает свое преследование политическим.