Китай впервые успешно посадил космический аппарат на Марс. Таким образом КНР стала третьей страной в мире, которой удалось доставить ровер на Красную планету.

Посадочная платформа китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-1» успешно высадила в равнине Утопия на Марсе ровер «Чжужун», названный в честь бога огня. Миссия стартовала прошлым летом с острова Хайнань. Орбитальный зонд более двух месяцев провел на орбите, выбирая место для посадки. От него отделилась капсула с платформой, которая опустилась на поверхность Марса. Вся посадочная операция заняла восемь минут, проходила она автономно – с Земли ею не управляли из-за большой задержки связи. 240 килограммовый ровер оснащен научным оборудованием – он проработает около 90 марсианских дней, чуть более трех земных месяцев. Марсоходу предстоит исследовать состав и структуру поверхности Марса и подповерхностного слоя, ионосферу, климат, а также поиск залежей водяного льда. Это первый раз, когда китайский космический аппарат совершил посадку на поверхность другой планеты. До этого посадить аппарат на Марс удалось СССР, но связь с ним была потеряна менее чем через минуту. Значительно успешнее оказались Соединенные Штаты – их новый Марсоход Perseverance исследует Красную планету c февраля.

Россия также разработала программу по освоению Марса, но пока успехов в этом направлении Роскосмос не достиг. На следующий год запланирована отправка российско-европейской миссии Экзомарс.