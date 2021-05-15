В казанской гимназии №175, где произошла стрельба, учебный год может завершиться досрочно. Такой возможности не исключили в администрации города.

На встрече между родителями и представителями мэрии Казани, как сообщают в самой администрации, были предложены несколько вариантов. Учеников 9 и 11 классов переведут в другую школу, поскольку им предстоит сдавать экзамены. Остальные классы гимназии №175 власти намерены перевести на дистанционное обучение. При этом если родители посчитают, что для их детей лучше завершить учебный процесс, то им это позволят сделать. Тогда итоговые оценки будут выставлены по текущим показателям. Ранее предполагалось, что всех учеников пострадавшей от стрельбы гимназии переведут в соседнюю школу, кроме учащихся выпускных классов. При этом возможность закончить учебный год дистанционно уже тогда проговаривалась.

В начале недели бывший ученик гимназии №175, 19-летний Ильназ Галявиев, устроил стрельбу в школе, в результате которой погибли 9 человек, еще 23 пострадали. Его арестовали на 2 месяца.