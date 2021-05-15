Депутат МГД Янчук обратилась к главе московского УМВД Баранову в связи с давкой у метро Парк Победы 9 мая

Депутат Мосгордумы Елена Янчук обратилась к главе московского УМВД Олегу Баранову в связи с давкой у метро Парк Победы, которая образовалась 9 мая после праздничного салюта. Подробности она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Когда я прочитала о том, что произошло 9 мая на Поклонной горе – давка после праздничных мероприятий, я обратилась к главе МВД Баранову с двумя просьбами. Первая: провести проверку ситуации, которая была создана искусственным образом сотрудниками полиции и ОМОНа, что привело к давке. К счастью, все обошлось без серьезных жертв и увечий для людей. Тем не менее, надо выяснить, кто организовывал меры безопасности, и почему это было сделано таким образом», — рассказала Е.Янчук.

Депутат также просит «провести проверку, касающуюся выявления непосредственно сотрудников, которые допускали ненормативное поведение в отношении людей». «Это так же было зафиксировано в материалах СМИ и соцсетей», — отметила она.

Е.Янчук добавила, что ответ должен быть в течение месяца, но надеется, что реакция МВД будет раньше.