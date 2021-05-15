По факту ДТП в Смоленской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации транспортных средств. Авария на трассе «Беларусь» произошла сегодня около половины седьмого утра, когда микроавтобус с 20 гражданами Белоруссии столкнулся с фурой, ехавшей в попутном направлении. 13 человек госпитализированы в районную больницу, из них трое – в реанимацию. Причиной, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции водителем грузовика – это предварительные данные областного управления МВД.
2021-05-15T13:32:40+03:00
2021-05-15T13:32:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2838452-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 15 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…