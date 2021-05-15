В Смоленской области более 50 тысяч человек остались без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщает МЧС. Аварийное отключение холодного водоснабжение затронуло почти 5000 домов в Вязьме. Восстановить работу сети в МЧС планируют к вечеру, а пока будет организован подвоз воды жителям пострадавших домов.
2021-05-15T13:31:25+03:00
2021-05-15T13:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 15 мая 2021
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