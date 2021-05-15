В Смоленской области более 50 тысяч человек остались без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщает МЧС. Аварийное отключение холодного водоснабжение затронуло почти 5000 домов в Вязьме. Восстановить работу сети в МЧС планируют к вечеру, а пока будет организован подвоз воды жителям пострадавших домов.