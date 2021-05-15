Россия может ограничить экспорт древесины из-за резкого роста цен на пиломатериалы – об этом пишет со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сайт РБК. В ведомстве прорабатывают вопрос о включении этих товаров в список стратегически важной продукции. В этом случае вывоз в экстренных случаях можно будет на время полностью приостанавливать. Кроме того, не исключено и введение пошлин на вывоз пиломатериалов с влажностью от 22 процентов – сейчас они зависят не от сырости древесины, а от породы дерева, и во многих случаях обнулены.

По данным РБК, стоимость пиломатериалов для строительства в России за год выросла приблизительно вдвое.