Учащиеся казанской гимназии, в которой устроил массовую стрельбу Ильназ Галявиев, могут завершить учебный год досрочно

Учащиеся казанской гимназии номер 175, в которой устроил массовую стрельбу Ильназ Галявиев, могут завершить учебный год досрочно – пишут в телеграм-канале администрации города. По итогам встреч с родителями учеников школа приняла решение, что продолжать учебу только «экзаменационные» 9-е и 11-е классы, остальным на выбор предложат доучиться дистанционно либо получить годовые оценки по текущей успеваемости.

В казанском расстреле во вторник погибли 9 человек, 23 пострадали, большинство из них дети. Самого Галявиева арестовали.