Россия заинтересована в мирном разрешении арабо-израильского конфликта – сенатор Климо

Россия заинтересована в мирном разрешении арабо-израильского конфликта. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Россия очень активно сейчас участвует как миротворец дипломатическими методами в этом конфликте. Мы знаем прекрасно и о переговорах главы нашего государства, и о работе наших дипломатов. Мы считаем, что решение может быть достигнуто исключительно политико-дипломатическим путем», — отметил сенатор.

По словам А.Климова, «понятно, что в такой острой фазе такие предложения не всем приходятся по душе, но военного решения этого вопроса нет». «Поэтому очень надеюсь, что через непродолжительное время удастся, в том числе с участием России, найти те решения, которые будут приняты народами, находящимися в конфронтации», — заключил он.