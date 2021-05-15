Петербург готов увеличить заполняемость трибун на матчах ЕВРО-2020 до 75%. Об этом сообщили в администрации города.

Сейчас трибуны стадиона «Газпром Арена» должны быть заполнены наполовину. Эту квоту увеличат, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом «РИА Новости» рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. По действующим правилам стадион «Газпром арена» может принять около 30 тысяч человек. Отмечу, что допуск иностранных болельщиков на ЕВРО-2020 в Петербурге пока не регламентирован. Однако, по словам вице-губернатора, спортивная и гостиничная инфраструктура Петербурга полностью готова к приему участников и гостей ЕВРО-2020. Благодаря тому, что три года назад в Петербурге прошли игры Чемпионата мира по футболу, тренировочные базы находятся, по словам чиновника, «в прекрасном состоянии», и команды могут выбрать подходящий вариант при необходимости. Также в городе начали выдавать пропуски для тех, кто живет у стадиона «Газпром арена». В дни чемпионата въезд на эту территорию ограничат.

ЕВРО-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля. Петербург примет семь матчей чемпионата.