Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает монетизировать свою популярность с помощью новых соцсетей, выяснила газета The Wall Street Journal.

Дональд Трамп ведет переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве – он не собирается участвовать в бизнесе, идея в том, что его появление на платформе может привлечь волну новых пользователей. За них Трамп и хочет получить что-то наподобие «лицензионных отчислений, пишет The Wall Street Journal. Издание напоминает, что в Twitter, который Трамп использовал как свою основную политическую трибуну, у него было почти 90 миллионов подписчиков. По данным источника газеты, экс-президент ведет переговоры с соцсетями CloutHub и FreeSpace. Популярные соцсети и платформы, среди которых Twitter, Facebook и YouTube, заблокировали аккаунты Трампа после январских событий, когда сторонники политика ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Бывшего президента обвинили в подстрекательстве к беспорядкам.

Ранее Трамп запустил собственную платформу для общения со сторонниками. Twitter уже отключил аккаунт, созданный для репостов сообщений портала в соцсети.