Армения запросила военную помощь у России в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Ереван и Баку договорились, что сегодня азербайджанские войска покинут территорию Армении. И, как сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян, соглашение было выполнено, но частично. В связи с этим он был вынужден обратиться за помощью к Москве.

Пашинян также отметил, что к переговорам с представителями военных властей Азербайджана подключился представитель 102-й российской военной базы. Итогового соглашения по этому вопросу пока не достигнуто. Переговоры должны продолжиться сегодня днем.

О готовности оказать военную поддержку ранее также заявила Франция.

Вместе с тем, конфликт между Баку и Ереваном возник в минувшую среду. Тогда азербайджанские войска вблизи Сюникской области пересекли границу Армении. И, как отмечал Пашинян, почти на 3,5 километра прошли вглубь страны. В происходящее вмешались армянские военные. В правительстве Армении инцидент назвали покушением на суверенную территорию. Никол Пашинян также заявил, что Азербайджан пытался обосновать свои действия картами, которые отличаются от армянских. Баку все обвинения отрицает, называя реакция Еревана неадекватной.

Несмотря на обострение обстановки, обе страны настаивают на дипломатическом пути решения сложившейся ситуации.