Заместитель мэра Москвы сообщила, что столичные власти расценивают ситуацию с COVID-19 в столице как напряженную

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти расценивают ситуацию с COVID-19 в столице как напряженную.
Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые с конца января превысила 3,8 тысяч человек.
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что столичные власти расценивают ситуацию с COVID-19 в столице как напряженную.
Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые с конца января превысила 3,8 тысяч человек.
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…