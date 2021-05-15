Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться интенсивными ракетными ударами несмотря на призывы к деэскалации

Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться все более интенсивными ракетными ударами несмотря на призывы к деэскалации и предложения о посредничестве от мирового сообщества. Счет погибшим идет на десятки, раненым – на сотни. На этом фоне идеры движения ХАМАС готовы к перемирию в случае исполнения их условий – прекращения практики выселений арабских семей в секторе Газа и освобождение задержанных палестинцев.

Ракетные обстрелы не прекращались всю ночь. Израильская сторона заявила, что системе ПВО Железный купол удалось перехватить около 100 боеголовок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля. В ответ был нанесен авиаудар по объекту военной разведки, расположенном на севере сектора Газа. Кроме того, как сообщают РИА-Новости, израильским военным удалось уничтожить две пусковые установки ракет движения ХАМАС. На земле продолжались столкновения еврейской и арабской молодежи, которые не утихали всю ночь. В ЮНСКО накануне сообщили о том, что в результате конфликта уже погибли 34 ребенка. Представитель ХАМАС Фарузи Бархум в интервью РИА-Новостям выразил уверенность в том, что действия Израиля спровоцируют народное восстание. Это вопрос времени – сказал он. ХАМАС готов и к возможной наземной операции.

Обострение конфликта — самое крупное с 2014 года – спровоцировало выселение нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме по решению израильского суда.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что конфликт Израиля и Палестины должен быть решён мирным путём.

Климов также выразил надежду, что через продолжительное время удастся, в том числе при участии России, найти те решения, которые будут приняты обоими сторонами конфликта.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви надеется, что российские дипломаты сумеют убедить группировку ХАМАС прекратить обстрел территории Израиля. Об этом Бен Цви сказал в эфире «Эха».

Между тем, Александр Бен Цви высказал сожаление о том, что Россия до сих пор не признает ХАМАС террористической организацией.