17-летнюю девушку из Кот-д Ивуара спасли после 22 дней на лодке в открытом океане. Аиша пыталась нелегально попасть в Евросоюз – на судне с почти 60 другими мигрантами. Но по пути из Мавритании на Канарские острова они потерпели крушение. Девушку нашли служащие ВВС Испании. Кроме нее с этого корабля ранее спаслись лишь двое человек.