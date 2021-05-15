17-летнюю девушку из Кот-д Ивуара спасли после 22 дней на лодке в открытом океане. Аиша пыталась нелегально попасть в Евросоюз – на судне с почти 60 другими мигрантами. Но по пути из Мавритании на Канарские острова они потерпели крушение. Девушку нашли служащие ВВС Испании. Кроме нее с этого корабля ранее спаслись лишь двое человек.
2021-05-15T12:32:31+03:00
2021-05-15T12:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 15 мая 2021
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