Картины и работы из дерева от министра обороны Сергея Шойгу продали на аукционе за 40 млн рублей, передает агентство «Интерфакс». Торги прошли на площадке Русского географического общества, президентом которого по совместительству является Шойгу. Вырученные деньги обещают отдать на благотворительность.
2021-05-15T12:32:05+03:00
2021-05-15T12:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 15 мая 2021
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