Мессенджер Whatsapp с сегодняшнего дня обновляет пользовательское соглашение — теперь тех, кто не принял новые правила конфиденциальности, сначала лишат возможности совершать звонки, затем писать первыми, а в конце концов и отвечать на сообщения. Об обновлении стало известно еще вначале года, тогда это вызвало бурную реакцию в соцсетях – многие пользователи обвинили мессенджер в планах делиться их данными с соцсетью Facebook.

Мессенджер WhatsApp считается одной из самых популярных социальных сетей. Количество его только активных пользователей в мире превышает два миллиарда человек.