Глава Евросовета Шарль Мишель назвал тщетной попыткой расколоть ЕС российский список недружественных стран, опубликованный накануне. В него, напомню, вошли всего две страны – США и Чехия. В своем твиттере Мишель назвал это очередным шагом к эскалации конфликта, выразил полную солидарность с властями Чехии и призвал Россию уважать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.