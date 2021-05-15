Глава Евросовета Шарль Мишель назвал тщетной попыткой расколоть ЕС российский список недружественных стран, опубликованный накануне. В него, напомню, вошли всего две страны – США и Чехия. В своем твиттере Мишель назвал это очередным шагом к эскалации конфликта, выразил полную солидарность с властями Чехии и призвал Россию уважать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
2021-05-15T12:31:29+03:00
2021-05-15T12:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 15 мая 2021
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