Во Владивостоке задержали участников автопробега в поддержку политзаключенных, пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на самих задержанных. Это три человека, которых заблокировали на их машинах служебными автомобилями ГИБДД. На них оформляют протоколы по статье КоАП «нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия». Одному из них в качестве нарушения вменяют использование флага Приморского края. Причем задержанные подчеркивают, что подавали властям уведомление, и отказа не было – они вообще не получили ответа. А полиция настаивает, что заявку власти отклонили, но вот уведомление об этом почему-то пришло сразу им, а не заявителям.