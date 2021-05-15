Во Владивостоке задержали участников автопробега в поддержку политзаключенных, пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на самих задержанных. Это три человека, которых заблокировали на их машинах служебными автомобилями ГИБДД. На них оформляют протоколы по статье КоАП «нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия». Одному из них в качестве нарушения вменяют использование флага Приморского края. Причем задержанные подчеркивают, что подавали властям уведомление, и отказа не было – они вообще не получили ответа. А полиция настаивает, что заявку власти отклонили, но вот уведомление об этом почему-то пришло сразу им, а не заявителям.
2021-05-15T12:31:03+03:00
2021-05-15T12:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 15 мая 2021
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