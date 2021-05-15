Совокупное состояние российских миллиардеров достигло 35% от ВВП страны – это подсчеты газеты Financial Times. По данным издания, за год этот показатель вырос сразу на 10 процентов, и таким образом Россия вышла по нему на первое место в мире. Следом идут Швеция, Индия, США и Франция с долями от 30 до 17 процентов.

Стоит отметить, что за первый год пандемии заметно увеличились состояния большинства богатейших людей планеты. Основатель Amazon Джефф Безос разбогател со 113 до 177 млрд, основатель Tesla и Space X Илон Маск – с 24 до 150 – и так далее.