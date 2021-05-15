Фестиваль «Вознесенский FEST», приуроченный к 88-летию со дня рождения поэта, проходит в Доме творчества в Переделкино

Фестиваль «Вознесенский FEST», приуроченный к 88-летию со дня рождения поэта, пройдет сегодня в Доме творчества в Переделкино.

Директор центра Вознесенского Ольга ВАрцева считает что именно праздником искусств должен быть фестиваль, где литература и художники, актеры и музыканты представят произведения, наследующие традиции поэта-шестидесятника. Посетители услышат голос Вознесенского – художница и дизайнер Катя Бочавар создаст пространственную звуковую инсталляцию «Костры», арт –объект в виде горящего пламени. Писатель Дмитрий Петров расскажет о цикле видиолекций «Андрей и компания» в кругу шестидесятников. Прозвучат стихи поэта, главным призом конкурса станет сборник Вознесенского «Центрифуга».Завершится фестиваль концертом латвийского режиссера Владислава Наставшего, кто представит авторскую композицию на стихи поэта.

Фестиваль начнётся в 13 часов, а завершится в 21 час.