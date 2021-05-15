Высокий суд Ирландии оставил в силе запрет на передачу данных европейских пользователей социальной сети Фейсбук в США.

Представители Фейсбука пытались оспорить решение Ирландской комиссии по защите данных, однако суд нашел, что аргументы юристов компании основывались в основном на процессуальных моментах, а не на сути и оставил его в силе. Американская компания хранит данные абонентов социальной сети в Соединенных штатах, но миллионы пользователей живут по эту сторону Атлантического океана. Штаб-квартира Фейсбука в Европе располагается именно в Ирландии. До лета прошлого года обмен данными регулировало соглашение под названием Щит конфиденциальности, однако Европейский суд отменил его, посчитав, что оно не обеспечивает информационную безопасность граждан ЕС. Если решение ступит в силу, Фейсбуку придеться организовать центры обработки данных в Европе, или же приостанавливать гражданам ЕС доступ к своим сетям.



Впрочем, ирландскому регулятору предстоит отработать процедуру запрета и в окончательном варианты условия могут измениться.