В России, по данным оперативного штаба, выявили почти 8 тысяч 800 новых случаев коронавируса. Это меньше, чем днем ранее.

Суточный прирост заболевших в стране вновь снизился до традиционных в последние дни значений. При этом еще накануне этот показатель достигал почти 9,5 тысяч человек. Уменьшился прирост и в Москве – примерно 3 тысячи заболевших вместо почти 4 тысяч днем ранее, что являлось максимумом с середины января. Еще почти 750 случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге, около 670 – в Подмосковье, примерно 200 – в Ростовской области. Следом по приросту идут Воронежская, Нижегородская, Саратовская и Иркутская области, а также Якутия. Вновь ни одного случая, по официальным данным, нет в Ненецком автономном округе.

Выздоровели за сутки почти 10 тысяч человек – это максимум с середины апреля. Умерли же, по данным оперативного штаба, чуть более 360 человек – чуть меньше, чем накануне. Из них примерно четверть жертв приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Всего с начала эпидемии в России выявили почти 5 млн случаев коронавируса.