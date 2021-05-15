WSJ: Дональд Трамп ведет переговоры с несколькими соцсетями о том, чтобы публиковать там свои записи

Экс-президент США Дональд Трамп, по данным газеты WSJ, ведет переговоры с несколькими соцсетями о том, чтобы публиковать там свои записи и получать деньги за привлечение новых пользователей. По словам одного из источников газеты, бывший президент «хочет получить деньги наподобие лицензионных отчислений» и не рассматривает вариант получения доли в бизнесе. В числе социальных сетей, с чьими владельцами Трамп вел переговоры, WSJ называет сети CloutHub и FreeSpace.

Аккаунты Трампа в соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram, были заблокированы после нападения его сторонников на здание Капитолия, которое произошло в Вашингтоне 6 января. В твиттере у Трампа было почти 89 миллионов подписчиков, напоминает WSJ.