Причиной ДТП в Смоленской области стало несоблюдение дистанции водителем грузовика – это предварительные данные областного управления МВД.

Авария на трассе «Беларусь» произошла сегодня около половины седьмого утра, когда микроавтобус с 20 гражданами Белоруссии столкнулся с фурой, ехавшей в попутном направлении. 13 человек госпитализированы в районную больницу, из них трое – в реанимацию. По вине какого из водителей произошло движение, пока неизвестно.