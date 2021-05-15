В Москве второй день подряд регистрируют больше 3000 заболевших коронавирусом – на этот раз 3073 человека, что все-таки на 20 процентов меньше, чем днем ранее. Традиционно Москва лидирует в списке регионов по заболеваемости, далее идут Подмосковье и Петербург — там примерно по 700 новых случаев. В целом по стране прирост почти 9000, 364 человека скончались. Выздоровели почти 10000.