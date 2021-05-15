Вакцинация россиян от коронавируса на данный момент обошлась бюджету в 60 млрд рублей – Минпромторг

Вакцинация россиян от коронавируса на данный момент обошлась бюджету в 60 млрд рублей – такие данные публикует Минпромторг. По информации ведомства, самая дешевая отечественная вакцина – ЭпиВакКорона центра имени Чумакова – закупочная цена 842 рубля за дозу. Самая дорогая (она же первая и самая массовая) – «Спутник» центра имени Гамалеи, 866 рублей за каждый из двух уколов. Закупочную цену на препарат «Спутник Лайт» Федеральная антимонопольная служба еще не зарегистрировала.

По официальным данным, на сегодняшний день первую дозу вакцины получили почти 10 процентов россиян, вторую — 6,5.