Армения в соответствии с двусторонним договором 1997 года попросила военной помощи у России.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, что военные Азербайджана должны покинуть территорию страны. Однако соглашение выполнено лишь частично, поэтому требуется поддержка Москвы. Пашинян также отметил, что переговоры по этому вопросу еще не окончены, они должны возобновиться сегодня.

Кроме того, по словам премьер-министра, о готовности оказать военную поддержку Армении заявляла и Франция.

Ранее министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные «под предлогом уточнения границ попытались провести некие работы на одном из приграничных участков». Армянские военные были вынуждены вмешаться. Тогда премьер-министр страны Никол Пашинян назвал произошедшее покушением на суверенитет страны. По его словам, военные Азербайджана пересекли границу и прошли на 3, 5 километра вглубь государства.

Азербайджан обвинения со стороны Армении отвергает, называя реакцию страны неадекватной.