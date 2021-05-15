Армия обороны Израиля утверждает, что уничтожила офис главы службы безопасности радикального движения ХАМАС. Палестинские группировки, в свою очередь, подвергли ракетному обстрелу города южной части Израиля.

Целями израильской армии, как утверждают власти еврейского государства, вновь стали военные объекты ХАМАС в секторе Газа, некоторые из которых находились в квартирах. В свою очередь, согласно заявлению Минобороны Израиля, из уничтоженного офиса главы службы безопасности радикалов велось управление военной инфраструктурой.

Вместе с тем в израильских городах Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеве всю ночь не стихали сирены воздушной тревоги. В ХАМАС ракетную атаку на юг Израиля назвали ответом на бомбардировку жилого дома в секторе Газа, в результате которой, по данным движения, погибли 8 палестинцев. А всего, как говорят в палестинской администрации, в анклаве жертвами стали 120 человек, около тысячи ранены. В Израиле, в свою очередь, погибли 7 человек.

Один из лидеров ХАМАС, между тем, накануне говорил о готовности к перемирию с еврейским государством. Однако, как пишет газета Times of Israel, это предложение осталось без ответа.

Взаимные ракетные обстрелы в районе сектора Газа Израиль и палестинская группировка ХАМАС ведут уже почти целую неделю. Накануне генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня. Обострение ситуации, как ожидается, в ближайшие дни станет темой заседания Совбеза ООН.