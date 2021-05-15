Театр «Современник» сегодня покажет документальный спецпроект о собственном основании. Постановка «Вечно живые. История в лицах» создана по мотивам одноименного спектакля первого руководителя театра, Олега Ефремова. Ее покажут в рамках празднования 65-летия «Современника». В спектакле худрука Виктора Рыжакова и драматурга Михаила ДурненкОва задействована практически вся труппа театра. В том числе перед зрителями сыграют Алена Бабенко, Никита Ефремов, Игорь Золотовицкий и Павел Табаков. Постановку покажут всего 1 раз.