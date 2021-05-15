Театр «Современник» сегодня покажет документальный спецпроект о собственном основании. Постановка «Вечно живые. История в лицах» создана по мотивам одноименного спектакля первого руководителя театра, Олега Ефремова. Ее покажут в рамках празднования 65-летия «Современника». В спектакле худрука Виктора Рыжакова и драматурга Михаила ДурненкОва задействована практически вся труппа театра. В том числе перед зрителями сыграют Алена Бабенко, Никита Ефремов, Игорь Золотовицкий и Павел Табаков. Постановку покажут всего 1 раз.
2021-05-15T10:32:38+03:00
2021-05-15T10:32:38+03:00
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10:32, 15 мая 2021
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