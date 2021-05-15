По китайскому городу Ухань прошло торнадо

По китайскому городу Ухань, ставшему известным как место зарождения Covid-19, прошло торнадо. Стихия обрушилась на провинцию Хубэй накануне вечером – еще одно торнадо зафиксировано неподалеку в том же регионе.

10 человек в Ухане погибли, почти 400 пострадали. Также сообщается о 40 с лишним пропавших без вести. Разрушены почти три десятка домов, местные власти начали поисково-спасательную операцию.