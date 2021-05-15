В США бывшего спецназовца приговорили к 15 с лишним годам по делу о шпионаже в пользу России. По версии следствия, Рафаэль Дзибински-Деббинс сотрудничал с российской разведкой с 1996-го и передавал данные о своих сослуживцах. Сам подсудимый настаивает, что стал жертвой ГРУ, которое шантажировало его, угрожая разглашением информации о его гомосексуальных связях во время службы в армии.
2021-05-15T10:31:55+03:00
2021-05-15T10:31:55+03:00
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10:31, 15 мая 2021
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