В США бывшего спецназовца приговорили к 15 с лишним годам по делу о шпионаже в пользу России. По версии следствия, Рафаэль Дзибински-Деббинс сотрудничал с российской разведкой с 1996-го и передавал данные о своих сослуживцах. Сам подсудимый настаивает, что стал жертвой ГРУ, которое шантажировало его, угрожая разглашением информации о его гомосексуальных связях во время службы в армии.