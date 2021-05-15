В Петербурге прокуратура потребовала запретить в инстаграме Dolce Gabbana видео с целующимися девушками. Прокуратура усмотрела в ролике информацию, «отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения». Октябрьский районный суд оставил иск без движения из-за недочетов – устранить их прокуратуре предписано до 7-го июня.