В Петербурге прокуратура потребовала запретить в инстаграме Dolce Gabbana видео с целующимися девушками. Прокуратура усмотрела в ролике информацию, «отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения». Октябрьский районный суд оставил иск без движения из-за недочетов – устранить их прокуратуре предписано до 7-го июня.
2021-05-15T10:31:40+03:00
2021-05-15T10:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 15 мая 2021
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