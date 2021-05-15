Число абортов в России за последнюю пятилетку уменьшилось на треть – это данные Минздрава. Как рассказал агентству ТАСС замглавы ведомства, Олег Салагай, в прошлом году по всей стране выполнили 450 тысяч таких операций, из них по медицинским показаниям – около половины.

По количеству абортов Россия стабильно удерживает одно из ведущих мест в мире, на днях в РПЦ призвали матерей, не готовых воспитывать своего ребенка, отдавать его на воспитание Церкви вместо аборта.