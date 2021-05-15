В Смоленской области микроавтобус с 20 гражданами Белоруссии столкнулся с фурой

Крупное ДТП произошло на трассе в Смоленской области – там микроавтобус с 20-ю гражданами Белоруссии около половины седьмого утра столкнулся с фурой, ехавшей в попутном направлении. 13 человек госпитализированы в районную больницу, из них трое – в реанимацию. По вине какого из водителей произошло движение, пока неизвестно.