В Смоленской области микроавтобус с 20 гражданами Белоруссии столкнулся с фурой

Крупное ДТП произошло на трассе в Смоленской области – там микроавтобус с 20-ю гражданами Белоруссии около половины седьмого утра столкнулся с фурой, ехавшей в попутном направлении. 13 человек госпитализированы в районную больницу, из них трое – в реанимацию. По вине какого из водителей произошло движение, пока неизвестно.
2021-05-15T10:31:06+03:00
2021-05-15T10:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 15 мая 2021
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