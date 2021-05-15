Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. Также увеличивается число городов, из которых будут выполняться международные рейсы.

Россияне с 25 мая вновь получат возможность полететь в Португалию, Мексику, Саудовскую Аравию – туда из Москвы будет отправляться по три рейса в неделю, а также в Исландию, и на Мальту – по два рейса в неделю. Кроме того в Джидду Саудовской Аравии один раз в неделю будут летать самолеты из Грозного и Махачкалы. Все пять стран среди россиян не особо популярны. Из них российские туристы чаще всего ездили в Португалию, но до пандемии она была лишь на 50-м месте среди всех стран по числу принятых за год россиян. В Португалии действуют ограничения на въезд для нерезидентов, кроме того, чтобы туда попасть, необходима шенгенская виза, но в России консульства их пока не выдают. Мальта также закрыта для туристов. В Исландии всех прибывающих ждет карантин. Только Мексика пускает иностранцев в обычном режиме, разве что требует от туристов заполнить короткую анкету. Что касается Саудовской Аравии, там правила для прибывающих не очень строгие, но страна в принципе не так давно начала выдавать туристические визы, и, например, в 2019 году там в качестве туристов побывало всего чуть более сотни россиян.

Россия также увеличивает количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.